Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
13:11, 2 февраля 2026Из жизни

Спящий сурок Филимон предсказал россиянам еще шесть недель зимы

Сурок Филимон из Ленинградской области продолжил крепко спать в День сурка
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Олег Золото / РИА Новости

Сурок Филимон из «Приюта Белоснежки» в Ленинградской области не вышел из норы в День сурка, 2 февраля. Об этом сообщает портал «Национальная служба новостей».

Согласно поверью, если грызун в этот день видит свою тень и прячется в норе, то это значит, что зима кончится нескоро. Если же животное спокойно покидает нору, то весна будет ранней.

10 лет подряд сурок Филимон просыпался в этот день. Однако в этом году он отказался выходить из норы, продолжив крепко спать. Сотрудники приюта сочли это знаком, что холода продолжатся. «Филимон спит, а это значит, что в ближайшие 6 недель до 15 марта весны не будет», — сообщили они в посте на своей страничке в соцсетях.

Прогноз Филимона перекликается с мнением синоптиков. Главный метеоролог Санкт-Петербурга Александр Колесов также предупредил, что морозы в Ленинградской области продержатся как минимум до середины февраля.

Материалы по теме:
Мохнатый сослуживец Шесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
Мохнатый сослуживецШесть умильных животных, освоивших человеческие профессии
12 марта 2017
День сурка в 2026 году: что это за праздник, когда и как его отмечают
День сурка в 2026 году:что это за праздник, когда и как его отмечают
27 октября 2025

В 2025 году сурок Сергей из тульского экзотариума сделал прогноз о погоде в России. Он пообещал раннюю и теплую весну.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков ответил на вопрос об организации контакта Путина и Макрона

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Названы причины тревоги Финляндии из-за российской базы в Петрозаводске

    Раскрыт участвующий в деле о похищении российского подростка курьер мошенников

    Спящий сурок Филимон предсказал россиянам еще шесть недель зимы

    Власти Оренбургской области впервые высказались о падении учебного самолета с курсантами

    Продюсер призвал объявить Пугачеву врагом народа

    Алаудинов рассказал о единственной мечте

    Мужчина ударил ногой в голову пассажиру в метро Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok