Спящий сурок Филимон предсказал россиянам еще шесть недель зимы

Сурок Филимон из Ленинградской области продолжил крепко спать в День сурка

Сурок Филимон из «Приюта Белоснежки» в Ленинградской области не вышел из норы в День сурка, 2 февраля. Об этом сообщает портал «Национальная служба новостей».

Согласно поверью, если грызун в этот день видит свою тень и прячется в норе, то это значит, что зима кончится нескоро. Если же животное спокойно покидает нору, то весна будет ранней.

10 лет подряд сурок Филимон просыпался в этот день. Однако в этом году он отказался выходить из норы, продолжив крепко спать. Сотрудники приюта сочли это знаком, что холода продолжатся. «Филимон спит, а это значит, что в ближайшие 6 недель до 15 марта весны не будет», — сообщили они в посте на своей страничке в соцсетях.

Прогноз Филимона перекликается с мнением синоптиков. Главный метеоролог Санкт-Петербурга Александр Колесов также предупредил, что морозы в Ленинградской области продержатся как минимум до середины февраля.

В 2025 году сурок Сергей из тульского экзотариума сделал прогноз о погоде в России. Он пообещал раннюю и теплую весну.