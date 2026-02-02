Стало известно состояние квартиры Долиной после ее выселения

Адвокат Лурье Свириденко рассказала о состоянии квартиры после выезда Долиной

Состояние бывшей квартиры народной артистки России Ларисы Долиной в Хамовниках было хорошим во время передачи Полине Лурье. Об этом заявила адвокат новой владелицы жилья Светлана Свириденко в интервью порталу MSK1.ru.

«Квартира была в хорошем состоянии, все убрано и чисто. Претензий нет», — сообщила она.

Адвокат сообщила, что перед выселением певица оплатила все услуги ЖКХ в полном объеме. В связи с этим Лурье не имеет претензий к Долиной в отношении оплаты коммунальных услуг.

19 января судебные приставы начали принудительное выселение Ларисы Долиной. Позже адвокат Полины Лурье Светлана Свириденко заявила, что ее подзащитная получила ключи от спорной жилплощади, семья певицы снята с регистрационного учета.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов сообщил, что количество концертов Ларисы Долиной увеличилось в три раза из-за повышенного спроса после скандала с квартирой.