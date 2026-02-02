Ставшая звездой OnlyFans бывшая телеведущая в слезах пожаловалась на отсутствие дома

Звезда OnlyFans Розз Свитцер пожаловалась на отсутствие дома

53-летняя бывшая телеведущая из Австралии Розз Свитцер, ставшая звездой портала с откровенным контентом OnlyFans, пожаловалась на отсутствие дома. Об этом пишет Daily Mail.

Свитцер опубликовала видео, в котором со слезами на глазах заявила, что вынуждена выехать из своего дома, где раньше жила с мужем и детьми. «Я покидаю этот дом, будучи независимой, разведенной женщиной без партнера, которая чертовски тяжело трудилась, чтобы мои дети могли учиться в школе», — сказала она, не уточнив причин, по которым ей приходится уехать.

«Я буквально не знаю, где мы будем жить в долгосрочной перспективе», — призналась она и отметила, что на первое время она с дочерью решила снять жилье.

Отмечается, что Свитцер начала карьеру на OnlyFans в 2025 году. Бывшая телеведущая заявила, что поклонники долго просили ее пойти на такой шаг.

