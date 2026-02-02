Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
20:35, 2 февраля 2026Интернет и СМИ

Ставшая звездой OnlyFans бывшая телеведущая в слезах пожаловалась на отсутствие дома

Звезда OnlyFans Розз Свитцер пожаловалась на отсутствие дома
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Кадр: @rozzswitzer

53-летняя бывшая телеведущая из Австралии Розз Свитцер, ставшая звездой портала с откровенным контентом OnlyFans, пожаловалась на отсутствие дома. Об этом пишет Daily Mail.

Свитцер опубликовала видео, в котором со слезами на глазах заявила, что вынуждена выехать из своего дома, где раньше жила с мужем и детьми. «Я покидаю этот дом, будучи независимой, разведенной женщиной без партнера, которая чертовски тяжело трудилась, чтобы мои дети могли учиться в школе», — сказала она, не уточнив причин, по которым ей приходится уехать.

«Я буквально не знаю, где мы будем жить в долгосрочной перспективе», — призналась она и отметила, что на первое время она с дочерью решила снять жилье.

Отмечается, что Свитцер начала карьеру на OnlyFans в 2025 году. Бывшая телеведущая заявила, что поклонники долго просили ее пойти на такой шаг.

Ранее сообщалось, что в Мексике трое вооруженных мужчин похитили 20-летнюю модель Николь Пардо Молину. Уточнялось, что люди в масках подъехали к автомобилю Молины на белой Toyota Corolla и затолкали ее на заднее сиденье.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Страна БРИКС пообещала не покупать нефть у России

    В России выявили уже второй случай оспы обезьян. Где нашли зараженных и что о них известно

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    В МИД ответили на вопрос о размещении воинских контингентов Запада на Украине

    В МИД России не нашли оправданий действиям США в Венесуэле

    Назван срок окончания аномальных морозов в Москве

    В России раскрыли выводящую РСЗО HIMARS из игры стратегию

    Бывший офицер США оценил решение Илона Маска по Starlink для ВСУ

    Россиянка провела больше двух недель в Японии и раскрыла траты на путешествие

    В США забили тревогу из-за российского самолета на Кубе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok