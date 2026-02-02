Стоматолог засунул пенис в рот 20-летней пациентке во время осмотра

В Японии стоматолога арестовали за домогательства к 20-летней пациентке

В Японии стоматолога арестовали за сексуальные домогательства и попытку изнасилования девушки на приеме. Об этом сообщает Japan Today.

Инцидент произошел в ноябре 2025 года в городе Сидзуока, однако известно о нем стало только сейчас. Во время осмотра 20-летней пациентки 49-летний зубной врач, чье имя не называется, накрыл ей глаза полотенцем и попросил открыть рот. После этого, по словам пострадавшей, он засунул ей в рот пенис.

Девушка рассказала о случившемся родным, после чего ее отец обратился в полицию. Врача арестовали. По данным полиции, он признал вину на допросе. Какое наказание грозит мужчине, не сообщается.

Ранее в США к 180 годам тюрьмы приговорили стоматолога из штата Алабама, который годами домогался и насиловал подчиненных и пациенток. От действий врача пострадали как минимум 11 женщин.