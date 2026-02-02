Реклама

Наука и техника
12:05, 2 февраля 2026Наука и техника

Точность «сверх-РСЗО» из Северной Кореи оценили

«Известия»: Северокорейская KN-25 сравнима с западными РСЗО по точности
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Wikimedia

Разработанная в Северной Корее сверхкрупная реактивная система залпового огня (РСЗО) калибра 600 миллиметров обладает сравнимой с западными ракетными комплексами точностью. Возможности «сверх-РСЗО», которая в зарубежных источниках получила обозначение KN-25, оценили «Известия».

В материале издания Минобороны России «Зарубежное военное обозрение» отметили, что на дальности в 380 километров отклонение ракеты северокорейской РСЗО составляет не более 90 метров при использовании инерциальной навигации.

При этом комбинированное наведение позволяет улучшить этот показатель до 10 метров. В публикации подчеркнули, что такая точность сопоставима с показателями современных западных ракетных систем большой дальности.

В январе Главное управление ракетостроения КНДР провело испытательные стрельбы обновленной KN-25. РСЗО получила интеллектуальную систему автономного управления, которая делает ракету невосприимчивой к воздействию систем радиоэлектронной борьбы. Ракеты KN-25 поразили мишени на дистанции более 385 километров.

