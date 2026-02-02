Уехавшая в Европу юмористка рассказала о трудностях с русским языком

Юмористка Приходько хуже говорит на русском языке после выступлений на немецком

Популярная в России белорусская юмористка Ирина Приходько, уехавшая в Европу, заявила, что стала хуже говорить на русском языке после выступлений на немецком. О трудностях с русской речью она рассказала в беседе с проектом «Рада и терки», видео доступно на YouTube.

«Когда я здесь (в Германии — Прим. «Ленты.ру») провожу какое-то время, я возвращаюсь, и у меня порядок слов в русской речи какой-то начинается странноватый», — заявила юмористка.

Как пояснила Приходько, она обращает внимание на эти изменения, поскольку продолжает выступать и на русском языке. При этом юмористка уточнила, что обычно за несколько дней ее речь восстанавливается.

Ранее Приходько также раскрыла удививший ее в Германии факт. По словам юмористки, она не ожидала того, что в Германии на выступления комиков приходят в том числе несовершеннолетние.