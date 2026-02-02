Уехавший из России в Европу комик пошутил про «славянский взгляд»

Известный российский стендап-комик Руслан Белый (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), уехавший в Европу, в шутку изобразил на видео «славянский взгляд», ставший популярным среди иностранцев. Роликом он поделился в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Белый поучаствовал в тренде, в рамках которого зарубежные пользователи соцсетей пытаются изобразить типичный, по их мнению, для славян взгляд: как правило, под этим понимается недовольное и равнодушное выражение лица.

В своем ролике Белый грустно посмотрел в камеру, а затем через силу улыбнулся. «Славянский взгляд в эмиграции», — подписал он видео. В комментариях многие пользователи отметили, что ролик их насмешил.

Ранее Белый ответил на обвинения в побеге из России. Юморист не согласился с таким мнением и заявил, что ему пришлось эмигрировать.