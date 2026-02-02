Уехавший в США российский комик пошутил над Галкиным

Комик Незлобин пошутил над катающимся на лыжах с шампанским Максимом Галкиным

Известный стендап-комик Александр Незлобин, уехавший из России в США, опубликовал видео, в котором пошутил над юмористом Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), и рассмешил его. Ролик доступен в Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Незлобин поиронизировал над видео, на котором Галкин катается на лыжах с шампанским. Стендап-комик опубликовал ролик, в котором сделал вид, что он едет за Галкиным на сноуборде, но падает и просит его остановиться.

«Макс! Макс, ну куда ты поехал, ну хоть шампусика плесни! Хотя бы скажи, где такую шапку купить или дубленку», — сказал Незлобин в пародийном ролике. Также он в шутку изобразил, что сообщает местоположение комика блогеру Юрию Дудю (внесен Минюстом РФ в реестр иноагентов), чтобы тот взял у Галкина «семичасовое» интервью.

«Неуловимый Макс», — подписал Незлобин получившийся ролик. Галкин, в свою очередь, посмеялся над видео в комментариях.

Ранее сообщалось, что Галкин показал снимки с отдыха в Куршевеле и удивил подписчиков. В комментариях пользователи заявили, что артист преобразился.