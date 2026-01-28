Реклама

19:40, 28 января 2026

Женщины отреагировали на новый имидж Галкина фразой «мы в сексуальном страхе»

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @maxgalkinru

Российский юморист и ведущий Максим Галкин (внесен Минюстом в реестр иноагентов) опубликовал фото с новым имиджем и удивил пользователей сети. Комментарии появились на его странице в Instagram (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

49-летний пародист показал снимки с отдыха в Куршевеле. Так, он позировал на них в черной укороченной дубленке и песочных брюках. Кроме того, он надел кожаные перчатки и темную шапку.

Подписчики Галкина, большую часть которых составляют женщины, оценили его преображение. «Максим, мы в сексуальном страхе», «Мы позвоним Алле Борисовне и скажем, что вы балуетесь», «Не пойму, то ли он похорошел, то ли мы постарели», «От Максима уже весь курорт горит», «Теперь понятно, почему в Куршевеле пожар», «Придется ехать на концерт, чтобы убедиться, что это не нейросеть», — обсуждали юзерши.

Ранее сообщалось, что в Куршевеле загорелся отель Les Grandes Alpes, в котором прошла скандальная вечеринка российской обувной сети Rendez-Vous. Отдыхающий в соседнем отеле Галкин снял пожар на видео.

