Украинец решил покорить гору в Киргизии, сорвался и попал на видео

Украинский альпинист сорвался с пика Байчечекей в Киргизии

Украинский альпинист решил покорить гору в Киргизии и сорвался. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

По данным источника, это произошло во время восхождения украинца на пик Байчечекей в ущелье Ала-Арча. На видео попали кадры эвакуации туриста. Сотрудникам МЧС пришлось спускать мужчину с горного массива на носилках. Пострадавшего доставили в больницу.

Ранее россиянин сорвался с форта в бывшей стране СССР и получил травму головы. Уточнялось, что 62-летний гражданин России приехал в Гродно с супругой.