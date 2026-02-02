Реклама

10:33, 2 февраля 2026Путешествия

Украинец решил покорить гору в Киргизии, сорвался и попал на видео

Украинский альпинист сорвался с пика Байчечекей в Киргизии
Марк Успенский
Марк Успенский (Редактор отдела «Путешествия»)

Украинский альпинист решил покорить гору в Киргизии и сорвался. Об этом сообщает Telegram-канал «Sputnik Ближнее зарубежье».

По данным источника, это произошло во время восхождения украинца на пик Байчечекей в ущелье Ала-Арча. На видео попали кадры эвакуации туриста. Сотрудникам МЧС пришлось спускать мужчину с горного массива на носилках. Пострадавшего доставили в больницу.

Ранее россиянин сорвался с форта в бывшей стране СССР и получил травму головы. Уточнялось, что 62-летний гражданин России приехал в Гродно с супругой.

    Обсудить
