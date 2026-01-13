Реклама

Россиянин сорвался с форта в бывшей стране СССР и получил травму головы

Россиянин упал с форта в Белоруссии и получил травму головы
Елизавета Гринберг (редактор)

Кадр: Telegram-канал «102.Неман»

Российский турист сорвался с форта в Гродно (Белоруссия) и получил травму головы. Об этом пишет официальный Telegram-канал УВД облисполкома.

Сообщается, что 62-летний гражданин России приехал в бывшую страну СССР с супругой. В один из дней поездки они посетили форт вблизи города Гродно, где мужчина захотел сделать фотографию, но не удержал равновесие и упал с него. В результате он ударился о бетонные блоки правой частью тела и потерял сознание.

Очнувшись, россиянин смог дойти до дороги и привлечь внимание водителя. Мужчине помогли собрать вещи и вызвать помощь. В итоге участковый инспектор сопроводил пострадавшего в медицинский центр, где тот вновь потерял сознание. Правоохранитель привел его в чувство и передал врачам. У туриста диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и нескольких частей тела. Уточняется, что медицинское вмешательство было своевременным и помогло избежать трагических событий.

Ранее четверо россиян спасли пострадавшую в аварии с автобусом белоруску в Таиланде. Транспортное средство перевернулось и упало с холма по дороге к водопаду в Лум-Сумском районе.

