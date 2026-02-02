Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:51, 2 февраля 2026Бывший СССР

Украинские моряки с захваченного США танкера отказались возвращаться на родину

Освобожденные США с танкера Marinera украинцы отказались возвращаться на родину
Алевтина Запольская
Алевтина Запольская (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: US EUROPEAN COMMAND via X / Handout / Reuters

США освободили украинских моряков с захваченного танкера Marinera, но они отказались возвращаться на родину. Об этом сообщает издание «Общественное».

«Всего экипаж состоял из 28 человек. (...) 17 моряков — граждане Украины. Большинство из числа украинцев — выходцы из Одесской области, часть из Херсонской, есть и моряк из Киева», — сказано в публикации.

Отмечается, что украинские моряки не собираются возвращаться, опасаясь преследования и обвинения в государственной измене.

7 января европейское командование Вооруженных сил США объявило о задержании танкера Marinera, следовавшего под российским флагом. Отмечалось, что судно задержали в Северной Атлантике. В конце января стало известно, что два российских моряка были отпущены.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В Петербурге ищут мальчика, которого увез белый внедорожник. Задержан подозреваемый — прораб из ЛНР

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    В России может пробудиться «болезнь X». Что о ней известно

    Эпштейн интересовался Лавровым

    Обама предупредил о последствиях непродления ДСНВ

    Россиянин придумал «пьяные экскурсии» по Москве

    Экипаж самолета попытались ослепить таинственным лазером в небе над США

    Россия представит обновленный Ми-34М1

    Раскрыты цели зумеров в соцсетях

    Трамп решил создать аварийный запас некоторых ресурсов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok