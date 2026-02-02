Украинские моряки с захваченного США танкера отказались возвращаться на родину

Освобожденные США с танкера Marinera украинцы отказались возвращаться на родину

США освободили украинских моряков с захваченного танкера Marinera, но они отказались возвращаться на родину. Об этом сообщает издание «Общественное».

«Всего экипаж состоял из 28 человек. (...) 17 моряков — граждане Украины. Большинство из числа украинцев — выходцы из Одесской области, часть из Херсонской, есть и моряк из Киева», — сказано в публикации.

Отмечается, что украинские моряки не собираются возвращаться, опасаясь преследования и обвинения в государственной измене.

7 января европейское командование Вооруженных сил США объявило о задержании танкера Marinera, следовавшего под российским флагом. Отмечалось, что судно задержали в Северной Атлантике. В конце января стало известно, что два российских моряка были отпущены.