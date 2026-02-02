Реклама

Экономика
09:41, 2 февраля 2026

В европейской стране окончательно прекратили добычу угля

В Чехии с 1 февраля прекращают добычу угля спустя 250 лет после ее начала
Дмитрий Воронин

Фото: Vyacheslav Svetlichnyy / Shutterstock / Fotodom

В Чехии в ночь на 1 февраля в забой спустилась последняя перед окончательным прекращением добычи каменного угля, продолжавшейся в стране 250 лет, смена шахтеров. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Со ссылкой на чешские СМИ издание уточняет, что 750 сотрудников последнего занимавшегося добычей предприятия будут уволены, еще 150 рабочих лишатся мест до конца февраля. Также отмечается, что ликвидация шахты SM компании OKD продлится около трех лет, всем уволенным пообещали выплатить пособия в размере зарплаты за 11 месяцев, а взамен работодатель разрабатывает стратегию развития до 2050 года, которая в том числе будет включать добычу и использование рудничного газа.

Таким образом, Польша теперь остается единственной европейской страной, в которой продолжают разработку угольных месторождений. В отрасли жалуются на рекордные убытки и на то, что себестоимость производства более чем в два раза превышает отпускные цены.

В Чехии, в свою очередь, объяснили решение отказаться от угля тем, что энергетика страны не зависит от него, запасы ресурса истощаются, а его добыча нерентабельна. При этом местных потребителей коксующегося угля «можно пересчитать по пальцам одной руки», заявил гендиректор OKD Роман Сикора.

