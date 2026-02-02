В Госдуме высказались об исключении Роднянского из Союза кинематографистов России

Драпеко поддержала исключение Роднянского из Союза кинематографистов РФ

Первый зампредседателя комитета Государственной Думы по культуре Елена Драпеко поддержала исключение актрисы Ингеборги Дапкунайте и продюсера Александра Роднянского (признан Минюстом РФ иностранным агентом) из Союза кинематографистов России. Ее комментарий приводит aif.ru.

Депутат подчеркнула, что последствия такого решения для организации будут положительными. «Союз очищается от предателей, от тех, кто предал свою страну. Поэтому я поддерживаю это решение», — добавила Драпеко.

30 января стало известно, что семерых деятелей культуры исключили из Союза кинематографистов РФ из-за многолетней неуплаты членских взносов. Позже сообщалось, что Ингеборга Дапкунайте и Александр Роднянский задолжали организации более 40 тысяч рублей.