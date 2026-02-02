Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатр
12:40, 2 февраля 2026Культура

В Госдуме высказались об исключении Роднянского из Союза кинематографистов России

Драпеко поддержала исключение Роднянского из Союза кинематографистов РФ
Ольга Коровина

Фото: Екатерина Чеснокова / РИА Новости

Первый зампредседателя комитета Государственной Думы по культуре Елена Драпеко поддержала исключение актрисы Ингеборги Дапкунайте и продюсера Александра Роднянского (признан Минюстом РФ иностранным агентом) из Союза кинематографистов России. Ее комментарий приводит aif.ru.

Депутат подчеркнула, что последствия такого решения для организации будут положительными. «Союз очищается от предателей, от тех, кто предал свою страну. Поэтому я поддерживаю это решение», — добавила Драпеко.

30 января стало известно, что семерых деятелей культуры исключили из Союза кинематографистов РФ из-за многолетней неуплаты членских взносов. Позже сообщалось, что Ингеборга Дапкунайте и Александр Роднянский задолжали организации более 40 тысяч рублей.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ВСУ нашли причину использования «Орешника» Россией

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    В России обрушились продажи машин популярного бренда

    Долина высказалась о своем характере

    В Совфеде высказались об упоминании Жириновского и российских моделей в файлах Эпштейна

    Экс-гендиректора оборонного завода уличили в завышении цен в российском регионе

    Россиянам назвали самые выгодные способы нарастить сбережения

    Россиян развернули в аэропорту из-за подозрения в мошенничестве

    Вор в законе Крамор заставил россиянку пополнить общак

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok