В Норвегии оценили шансы российских лыжников взять медаль на Олимпиаде-2026

Журналист Сальтведт посчитал, что лыжник Коростелев будет в топ-10 на Олимпиаде

Норвежский журналист Ян Петтер Сальтведт оценил шансы россиян Дарьи Непряевой и Савелия Коростелева взять медаль в лыжных гонках на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии. Его слова приводит «Чемпионат».

Сальтведт посчитал, что Коростелев попадет в топ-10 во всех дистанционных гонках и окажется близко к призам на коньковой разделке, однако не сможет соперничать с норвежцами. По его мнению, Непряева должна быть довольна попаданием в топ-10 на одной-двух дистанционных гонках.

Оба спортсмена выступят в четырех дисциплинах: скиатлон, спринт, разделка и марафон. Шансы на то, что хотя бы в одной из этих гонок кто-то из россиян завоюет медаль, оцениваются коэффициентом 3,10.

Олимпиада-2026 пройдет с 6 по 22 февраля в Италии. Помимо Непряевой и Коростелева, к соревнованиям в нейтральном статусе допущены еще 11 россиян.

