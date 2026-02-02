Реклама

01:18, 2 февраля 2026

В Польше морозы унесли жизни более полусотни человек

В Польше более 50 человек погибли из-за морозов
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

С начала зимы в Польше жертвами морозов стали более полусотни человек. Об этом рассказал замминистра внутренних дел и администрации республики Веслав Щепаньский, его цитирует РИА Новости.

«Волна сильного мороза достигает своего апогея. У нас печальная информация о новых жертвах. Сейчас у нас есть информация о 54 погибших», — сказал чиновник. Он добавил, что еще минимум 36 человек пострадали от переохлаждения.

По словам замминистра, чаще всего от низких температур погибают люди, проживающие в заброшенных домах. В связи с этим он призвал таких людей переселяться туда, где температура выше. Кроме того, отметил Щепаньский, грядущая ночь в стране станет самой холодной с начала зимы — на северо-западе Польши столбик термометра может опуститься до минус 29 градусов.

В начале декабря 2025 года сообщалось, что Польша строит СПГ-терминалы ради лидерства на газовом рынке Европы.

