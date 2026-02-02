Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
14:25, 2 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В России отреагировали на озвученный в ВСУ вывод об «Орешнике»

Депутат Колесник: ВС России помогают усиливать переговорные позиции страны
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости

Вооруженные силы России (ВС РФ) помогают усиливать переговорные позиции страны по Украине, рассказал член комитета Госдумы по обороне Андрей Колесник. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат отреагировал на озвученный начальником управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковником Юрием Игнатом вывод о применении Россией «Орешника».

«Нам все Вооруженные силы Российской Федерации помогают усиливать переговорные позиции и влиять на переговорный процесс. Потому что разговоры и мирные инициативы с нашей стороны на них не действуют и воспринимаются как слабость. Не единожды мы шли на уступки», — заявил Колесник.

Депутат добавил, что применение ВС РФ такого серьезного оружия, как «Орешник», действительно заставляет западные страны и Украину вести диалог с Россией.

«Не понимают они слов», — заключил он.

Ранее Юрий Игнат заявил, что Россия использует баллистическую ракету средней дальности (БРСД) «Орешник» для того, чтобы отправить сигнал странам Запада. Он добавил, что оружие помогает Москве оказывать влияние на переговорный процесс.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ВСУ нашли причину использования «Орешника» Россией

    В России может пробудиться «болезнь X». Что о ней известно

    Россияне внезапно взвинтили цены на избы

    У берегов Крыма произошло землетрясение

    Знаменитого страуса не стало из-за неожиданной травмы

    Дело возбудили после концерта Ларисы Долиной

    Из дома известной писательницы России украли бриллианты и ценности на миллионы рублей

    Создание первой в России соцсети для педагогов закончилось приговором

    Стали известны подробности о втором не выжившем при крушении самолета российском курсанте

    Россиянам предложили горящие туры на теплое море до 100 тысяч рублей на двоих

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok