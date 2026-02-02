В ВСУ нашли причину использования «Орешника» Россией

Игнат: Использование Россией «Орешника» посылает сигнал странам Запада

Россия использует баллистическую ракету средней дальности (БРСД) «Орешник» для того, чтобы отправить сигнал странам Запада. Такое заявление сделал начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Юрий Игнат, передает «РБК-Украина» в Telegram-канале.

«Россияне показывают, что у них есть такое оружие, которое "невозможно сбить", которое "эффективное и точное", которое имеет шесть блоков по шесть боевых головок, и что если бы там была специальная боевая часть — то все», — сказал он.

По его словам, Россия таким образом демонстрирует военную силу странам Запада. Игнат считает, что использование «Орешника» помогает Москве оказывать влияние на переговорный процесс.

Ранее Игнат пожаловался на дефицит ракет для систем противовоздушной обороны и самолетов на Украине. Он отметил, что это вынуждает Киев постоянно обращаться к западным партнерам.

