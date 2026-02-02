Реклама

Экономика
16:52, 2 февраля 2026Экономика

В России предложили иначе начислять зарплаты одной категории работников

РИА Новости: Кабмин предложил довести оклад педагогов до 70 % от зарплаты
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Aleksey Smyshlyaev / Globallookpress.com

Правительство России рекомендовало поднять фиксированный оклад работников сферы образования до 70 процентов от зарплаты. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на документы.

Кабмин совместно с работодателями и профсоюзами предложил сделать так, чтобы подавляющая часть дохода вышеуказанной категории работников приходилась на фиксированный оклад, а не на стимулирующие и компенсационные надбавки. Подобным образом власти хотят поднять престижность этой профессии и привлечь новых молодых сотрудников в сферу образования.

Для уже трудоустроенных в этой сфере специалистов, согласно инициативе, необходимо актуализировать структуру зарплаты по этим правилам. Это касается в том числе методики индексации. Последняя должна быть нацелена в первую очередь на увеличение окладной части учителей. За счет изменения структуры начисления выплат, полагают в правительстве, дефицит кадров в отрасли начнет снижаться.

В прошлом году нехватка школьных учителей в России, по оценке главы профильного профсоюза Дмитрия Казакова, достигла несколько сотен тысяч человек. В качестве главных причин низкого интереса соискателей к этой профессии он назвал низкие зарплаты в отрасли и высокую нагрузку. На этом фоне молодые специалисты, сетовал председатель Госдумы (ГД) Вячеслав Володин, не хотят работать в школах, колледжах и вузах. Доля юных педагогов, констатировал он, составляет всего около 10 процентов от общего числа преподавателей.

