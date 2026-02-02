Дандыкин заявил о звоночке для Зеленского после слов главы Николаевской области

Военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин прокомментировал слова главы Николаевской областной военной администрации Виталия Кима, заявившего об истощении жителей Украины конфликтом. Он также сообщил, что страна вряд ли сможет продержаться еще два года. Военный эксперт отметил в беседе с «МК», что подобные высказывания являются «звоночком» для украинского президента Владимира Зеленского.

По словам Дандыкина, Ким чувствует, что «пахнет керосином».

«Если к миру и уступкам территории призывает такой ярый бандеровец, как Виталий Ким, это не просто звоночек Зеленскому и киевскому режиму, это уже колокол звонит по ним», — заявил эксперт. Он добавил, что даже в случае, если Вооруженные силы (ВС) России не будут наносить удары, «зима сделает свое дело».

Ранее председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины, политолог Лариса Шеслер отметила, что новое заявление главы Николаевской области Виталия Кима является свидетельством того, что на Украине сейчас происходит раскол — регионы не имеют единой позиции с центром.