19:30, 2 февраля 2026Интернет и СМИ

В СМИ сообщили о желании Польши бить по России издалека

Polityka: Польша планирует бить по РФ издалека, однако не готова к возмездию
Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Польша планирует бить по России издалека, но не готова к возмездию. Об этом пишет издание Polityka.

В материале говорится, что для активации новых подходов в «новых реалиях» и во избежание упреков в том, что Польша готовится к войне, начальник Генштаба войска страны Веслав Кукула вместе со своими заместителями и помощниками представил новую концепцию развития ВС, в которой Польша представляется как сила, способная поражать ключевые точки и ресурсы российской державы издалека, с точностью и мощью, которыми польские военные до этого никогда не обладали. Также издание пишет, что в случае удара Россия будет жестоко мстить.

Автор отмечает, что Польше следует подумать об убежищах для лидеров государства, если они продолжат «грезить» об ударах по военно-политическому руководству РФ.

Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский пообещал самостоятельно выдвинуть Трампа на Нобелевскую премию мира в случае достижения справедливого мира для Украины, добавив определенное условие.

