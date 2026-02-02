Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:43, 2 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В Совфеде высказались об упоминании Жириновского и российских моделей в файлах Эпштейна

Сенатор Карасин: Нужно понять, как упоминается Жириновский в файлах Эпштейна
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Председатель комитета Совфеда по международным делам Григорий Карасин призвал сначала разобраться, в каком контексте упоминаются создатель ЛДПР Владимир Жириновский и российские модели в файлах Эпштейна, а уже после делать выводы. Об этом сенатор заявил в разговоре с «Лентой.ру».

«Для начала надо разобраться. Там чуть ли не миллионы страниц этих документов. Поэтому, прежде чем выносить какие-то суждения, надо понять, в каком контексте там упоминаются и наши политики, наши общественные деятели, и наши девушки, которые участвовали в конкурсах красоты, и так далее. Прежде чем нагнетать напряженность и остроту, надо просто понять, о чем там идет речь», — высказался Карасин.

Сенатор отметил, что американцы со своей стороны нагнетают, заявляя, что в файлах Эпштейна присутствует русский след.

«Это все надуманные вещи. Это все надо доказывать, надо читать и не торопиться с вынесением какого-то определенного вердикта. Потому что я убежден, что никто из наших граждан этих страниц не читал. Вот когда мы прочитаем, тогда можно будет вынести суждение. Потому что там и общественные деятели фигурируют, и очень многие другие, включая Владимира Вольфовича Жириновского. Поэтому не будем торопиться с суждениями», — заключил он.

Материалы по теме:
«Вы не можете контролировать эти земли». Как США присоединяли земли европейских стран и при чем тут остров финансиста-педофила?
«Вы не можете контролировать эти земли». Как США присоединяли земли европейских стран и при чем тут остров финансиста-педофила?
21 января 2026
Трампа заподозрили в изнасиловании. Как с этим связано дело Эпштейна?
Трампа заподозрили в изнасиловании. Как с этим связано дело Эпштейна?
25 декабря 2025

31 января стало известно, что инициалы создателя ЛДПР Владимира Жириновского обнаружили в файлах миллиардера-педофила Джеффри Эпштейна, опубликованных на сайте Минюста США. Фамилия политика упоминается там пять раз. При этом фигура Жириновского трижды упоминается вместе с главой партии КПРФ Геннадием Зюгановым, а именно создатель ЛДПР называется политиком, противостоявшим Зюганову.

1 февраля появилась информация, что в опубликованных Минюстом США материалах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиненного в секс-торговле, упоминается модельное агентство Shtorm, базирующееся в Краснодаре.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ВСУ нашли причину использования «Орешника» Россией

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Одна из топовых криптовалют подешевела до минимума

    Директор Кембриджской школы в России поплатился за опубликованный в 2018 году пост

    Роднина оценила возвращение Трусовой и Валиевой фразой «попрыгали и ладно»

    В московском метро мужчина ударил пассажира и разбил стекло вагона поезда

    В России назвали условие для диалога Путина и Макрона

    «Калашников» представит «РУС-ПЭ» в Саудовской Аравии

    В России обрушились продажи машин популярного бренда

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok