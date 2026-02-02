Реклама

В США сделали заявление о войне Европы и России

Экс-командующий войсками США Ходжес: Европа находится в состоянии войны с РФ
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Tamir Kalifa / Getty Images

Россия якобы находится в состоянии войны с Европой. Об этом заявил бывший командующий войсками США в Европе Бен Ходжес, сообщает The Guardian.

«Россия находится в состоянии войны с Европой, даже если мы этого не признаем или не хотим в это верить», — сказал он.

При этом президент России Владимир Путин не раз подчеркивал, что Россия не собирается ни на кого нападать. Он заявлял, что западные страны — специалисты не по сказкам, а по фильмам ужасов, поскольку постоянно нагнетают какую-то истерию по поводу того, что Москва якобы задумала нападать на Европу.

