04:01, 2 февраля 2026Мир

В США Украине и Зеленскому предрекли полное фиаско в ближайшее время

Аналитик Риттер: Украина проигрывает и на поле боя, и на дипломатическом фронте
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Украина не может добиться успехов ни на одном из направлений — Киев терпит неудачи и на поле боя, и на дипломатическом фронте. В то же время Россия достигает поставленных целей. Об этом заявил военный аналитик Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Гарланда Никсона.

Как отметил Риттер, сейчас даже украинцы согласны с тем, что они не смогут пережить еще одного наступления. «Украина спрашивает у США: "А как же гарантии безопасности?" А Америка им: "Ну, мы поговорим об этом после того, как вы покинете Донбасс". Так что украинцы в проигрыше по всем фронтам», — сказал эксперт.

Он считает, что в ближайшее время Украину и лично ее лидера Владимира Зеленского ждет полное фиаско. По его мнению, для украинского президента уже все конечно, но ему требуется время, чтобы осознать и смириться с этим. Риттер добавил, что на Украине уже наступили экономический и военный коллапс, теперь страну ожидают политический и социальный.

Ранее французский политолог Александр дель Валль заявил, что с Зеленским могут расправиться, если он заключит мир с Россией.

