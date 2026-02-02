Политолог дель Валль: На Украине Зеленского могут убить из-за переговоров с РФ

Не исключено, что президента Украины Владимира Зеленского убьют в том случае, если он заключит мир с Россией. Французский политолог Александр дель Валль в эфире телеканала CNEWS заявил, что радикально настроенные украинцы запретили лидеру любые контакты с Москвой.

«Украинские радикальные группы, особенно те, что связаны с "Азовом", бывшими членами "Правого сектора" (обе организации признаны террористическими и запрещены в России, — прим. «Ленты.ру») и другими, сразу после прихода Зеленского были уведомлены о его намерении заключить мир с Россией. Из-за них он до сих пор напуган до смерти», — сказал политолог.

В связи с этим дель Валль пояснил, что на самом деле Зеленский находится в западне: у него есть три варианта развития событий — его либо убьют, либо изгонят, либо посадят в тюрьму. По мнению эксперта, именно об этом говорил президент США Дональд Трамп, когда заявил об отсутствии у Зеленского козырей на руках.

Ранее стало известно, что новый раунд переговоров России, США и Украины в Абу-Даби состоится 4 и 5 февраля. По мнению украинского издания «Страна.ua», перенос переговоров может быть тактическим приемом Зеленского, чтобы их затянуть.