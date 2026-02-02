Реклама

Бывший СССР
12:24, 2 февраля 2026Бывший СССР

В ВСУ назвали способ обойти защиту систем ЗРК Patriot во время российских атак

Игнат: ЗРК Patriot не могут сбить все цели при массированных атаках на Украину
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Американские зенитные ракетные комплексы (ЗРК) Patriot не могут сбить все цели во время массированных атак на территорию Украины. Об этом сообщил начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины (ВСУ) полковник Юрий Игнат в интервью «РБК-Украина».

Он отметил, что при атаках на украинскую энергетику активно используются ударные беспилотники, крылатые и баллистические ракеты. При этом, по словам полковника, количество используемых дронов во время атак заметно выросло и при массированных ударах может достигать 500 единиц. При этом, уточнил он, особенно сложно отражать точечные атаки на крупные украинские города.

«Скажем, на Киев летят все эти средства. И представьте себе систему Patriot, когда она работает против баллистики. Ее радар смотрит в одну сторону, и она вынуждена перехватить ту баллистическую ракету или ракеты, а их может быть десять и более. А с другой стороны, тем временем, в его направлении "за шиворот" летят крылатые ракеты и "шахеды". Поэтому для защиты крупных городов нужна не одна система, да и сам Patriot нужно защищать», — отметил Игнат.

Кроме того, он заявил об уязвимости систем Patriot перед ракетами «Искандер-М». Спикер воздушных сил добавил, что баллистическая траектория все чаще применяется и у ракет Х-22 и Х-32, что также создает проблемы для Киева.

