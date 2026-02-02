Реклама

Власти Оренбургской области впервые высказались о падении учебного самолета с курсантами

Оренбургский глава Солнцев выразил соболезнования близким не выживших курсантов
Майя Назарова

Фото: Дмитрий Ягодкин / ТАСС

Власти Оренбургской области впервые высказались о падении учебного самолета Diamond с курсантами в Орске. Губернатор российского региона Евгений Солнцев выразил соболезнования близким пилота и членов экипажа, не выживших при крушении. Подробный комментарий приводится в Telegram-канале местного правительства.

Правительство Оренбургской области готово оказать всю необходимую поддержку пострадавшим семьям. Солнцев пообещал держать ситуацию под особым контролем.

Власти российского региона отметили, что на борту учебного самолета находились два курсанта и инструктор. По предварительным данным, никому из них выжить не удалось.

В настоящее время ведется работа по идентификации тел, пояснили представители правительства Оренбуржья.

О крушении самолета в Орске стало известно утром в понедельник, 2 февраля.

Самолет Diamond рухнул в районе поселка Джанаталап, к месту крушения направили спасателей. Оперативные службы выясняли, что учебный самолет принадлежал Санкт-Петербургскому госуниверситету гражданской авиации.

