Подоляка: ВС РФ достигли важной победы на гуляйпольском направлении

Взят населенный пункт Придорожное на гуляйпольском направлении, группировка войск «Восток» Вооруженных сил Российской Федерации (ВС РФ) достигла важной победы. Об этом заявил военный блогер Юрий Подоляка в своем Telegram-канале.

«Взятие этого населенного пункта спустя всего три дня после освобождения Терноватого очень нехороший звоночек для ВСУ. Похоже их оборона готова вот-вот лопнуть и открыть нам путь на Орехов как парой месяцев назад обвал обороны противника в районе Успеновки привел к прорыву в район Гуляйполя», — написал Подоляка.

Он отметил, что населенный пункт обороняли подразделения 33 отдельного штурмового полка Вооруженных сил Украины, что говорит о плохом положении украинских войск на данном участке, поскольку удерживанием населенных пунктов, как указывает блогер, обыкновенно занимаются подразделения территориальной обороны.

Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров заявил, что ВС России ведут бои за линию Терноватое — Остаповское — Отрадное — Коломийцы на стыке Запорожской и Днепропетровской областей.