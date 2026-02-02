Врач перечислила шесть причин частых простуд

Врач Уайли: Частые простуды возникают из-за образа жизни

Частые простуды, как правило, возникают не из-за проблем с иммунитетом, а из-за образа жизни, считает врач общей практики Сюзанна Уайли. Почему люди болеют снова и снова, она рассказала в интервью HuffPost.

По словам специалиста, существует шесть основных причин частых простуд. Первой из них она назвала хронический стресс. «Постоянное напряжение повышает уровень гормона кортизола, подавляющего иммунную систему и снижающего способность организма бороться с инфекцией», — пояснила она. Не менее важен и полноценный сон: во время глубоких фаз вырабатываются вещества, поддерживающие иммунитет, а недосып делает восстановление более медленным и сложным.

К двум другим факторам риска врач отнесла курение и употребление алкоголя. По ее словам, курение ухудшает работу легких и замедляет выведение инфекций из организма, а алкоголь ослабляет иммунные клетки, нарушает сон и приводит к обезвоживанию. Уайли предупредила, что даже небольшие дозы спиртного во время болезни могут замедлить процесс выздоровления.

Кроме того, как отметила специалист, частой причиной простуд может стать постоянный контакт с большим количеством людей — в школах, детских садах и офисах с открытой планировкой. Лишь в некоторых случаях повторяющиеся инфекции могут указывать на скрытые проблемы со здоровьем или ослабленный иммунитет.

