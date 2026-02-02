Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
12:32, 2 февраля 2026Забота о себе

Врач перечислила шесть причин частых простуд

Врач Уайли: Частые простуды возникают из-за образа жизни
Екатерина Улитина
Екатерина Улитина (Редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: DimaBerlin / Shutterstock / Fotodom

Частые простуды, как правило, возникают не из-за проблем с иммунитетом, а из-за образа жизни, считает врач общей практики Сюзанна Уайли. Почему люди болеют снова и снова, она рассказала в интервью HuffPost.

По словам специалиста, существует шесть основных причин частых простуд. Первой из них она назвала хронический стресс. «Постоянное напряжение повышает уровень гормона кортизола, подавляющего иммунную систему и снижающего способность организма бороться с инфекцией», — пояснила она. Не менее важен и полноценный сон: во время глубоких фаз вырабатываются вещества, поддерживающие иммунитет, а недосып делает восстановление более медленным и сложным.

К двум другим факторам риска врач отнесла курение и употребление алкоголя. По ее словам, курение ухудшает работу легких и замедляет выведение инфекций из организма, а алкоголь ослабляет иммунные клетки, нарушает сон и приводит к обезвоживанию. Уайли предупредила, что даже небольшие дозы спиртного во время болезни могут замедлить процесс выздоровления.

Материалы по теме:
Протечка мозгов Как кишечная флора контролирует человека
Протечка мозговКак кишечная флора контролирует человека
12 мая 2017
Лечить, не калечить Настроение плохое, болит голова, постоянные простуды — при чем здесь боли в животе?
Лечить, не калечитьНастроение плохое, болит голова, постоянные простуды — при чем здесь боли в животе?
Реклама
12 февраля 2020

Кроме того, как отметила специалист, частой причиной простуд может стать постоянный контакт с большим количеством людей — в школах, детских садах и офисах с открытой планировкой. Лишь в некоторых случаях повторяющиеся инфекции могут указывать на скрытые проблемы со здоровьем или ослабленный иммунитет.

Ранее россиян предупредили о распространении нового вируса после ухода гонконгского гриппа. По словам онколога Владимира Ивашкова, в феврале-марте активизируется грипп В.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В ВСУ нашли причину использования «Орешника» Россией

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    «Калашников» представит «РУС-ПЭ» в Саудовской Аравии

    В России обрушились продажи машин популярного бренда

    Долина высказалась о своем характере

    В Совфеде высказались об упоминании Жириновского и российских моделей в файлах Эпштейна

    Экс-гендиректора оборонного завода уличили в завышении цен в российском регионе

    Россиянам назвали самые выгодные способы нарастить сбережения

    Россиян развернули в аэропорту из-за подозрения в мошенничестве

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok