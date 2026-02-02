Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Забота о себе
ВсеПитание и сонУход за собойОкружающее пространствоМентальное здоровьеОтношения
01:04, 2 февраля 2026Забота о себе

Врач предупредил о последствиях борьбы с бессонницей с помощью алкоголя

Рентгенолог Фелисес предупредил о нарушении структуры сна из-за алкоголя
Илья Пятыго
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: fizkes / Shutterstock / Fotodom

Рентгенолог Хосе Мануэль Фелисес призвал не употреблять даже небольшое количество алкоголя для борьбы с бессонницей. О последствиях этого популярного метода быстро заснуть он предупредил в разговоре с изданием 20minutos.

По словам Фелисеса, алкоголь действительно можно помочь быстро заснуть. Однако он нарушает структуру сна, а именно подавляет его быструю фазу, во время которой восстанавливается головной мозг, пояснил врач.

Материалы по теме:
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия: почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
Хронический недосып, нервное истощение, депрессия:почему постоянно хочется спать и как избавиться от этого состояния?
2 октября 2022
Нечем дышать. Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
Нечем дышать.Как кислород влияет на агрессивность раковых опухолей
23 июля 2021

Именно поэтому на следующий день у человек чувствует себя подавленным и раздражительным. К тому же не существует безопасной дозы алкоголя, поэтому такой метод борьбы с бессонницей ухудшает еще и физическое самочувствие, подчеркнул Фелисес.

Ранее терапевт Джагдиш Хайремат объяснил, почему перед сном может возникнуть всплеск энергии. По его словам, это происходит, если человек игнорирует сигналы, поступающие от тела.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп пошутил о трех новых штатах в составе США

    «Знает английский и очень умна». В файлах Эпштейна нашли российский след, ведущий к модельному агентству из Краснодара

    В России могла появиться оспа обезьян. Чем грозит этот вирус

    На Украине пообещали отключить неверифицированные терминалы Starlink

    Известная плюс-сайз-модель обнажила грудь для журнала

    В Польше морозы унесли жизни более полусотни человек

    Эпштейн в одном из своих писем предрекал рублю статус мировой валюты

    Российские военные уничтожили почти 700 дронов ВСУ за неделю

    Врач предупредил о последствиях борьбы с бессонницей с помощью алкоголя

    Российские военные за неделю освободили девять населенных пунктов

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok