Врач предупредил о последствиях борьбы с бессонницей с помощью алкоголя

Рентгенолог Фелисес предупредил о нарушении структуры сна из-за алкоголя

Рентгенолог Хосе Мануэль Фелисес призвал не употреблять даже небольшое количество алкоголя для борьбы с бессонницей. О последствиях этого популярного метода быстро заснуть он предупредил в разговоре с изданием 20minutos.

По словам Фелисеса, алкоголь действительно можно помочь быстро заснуть. Однако он нарушает структуру сна, а именно подавляет его быструю фазу, во время которой восстанавливается головной мозг, пояснил врач.

Именно поэтому на следующий день у человек чувствует себя подавленным и раздражительным. К тому же не существует безопасной дозы алкоголя, поэтому такой метод борьбы с бессонницей ухудшает еще и физическое самочувствие, подчеркнул Фелисес.

Ранее терапевт Джагдиш Хайремат объяснил, почему перед сном может возникнуть всплеск энергии. По его словам, это происходит, если человек игнорирует сигналы, поступающие от тела.