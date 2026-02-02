МО: Штурмовики ВС России освободили Придорожное в Запорожской области

ВС России освободили населенный пункт Придорожное в Запорожской области. Об этом сообщили в Миноброны.

В ведомстве заявили, что Придорожное освободили штурмовики 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток».

«Под наш контроль перешел район обороны противника площадью более трех квадратных километров», — сообщили в ведомстве.

По данным Минобороны, были уничтожены военнослужащие штурмового полка ВСУ, а также техника, тяжелые гексакоптеры и наземные роботизированные комплексы противника.

