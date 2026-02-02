ВС России освободили Придорожное в Запорожской области

ВС России освободили населенный пункт Придорожное в Запорожской области. Об этом сообщили в Миноброны.
В ведомстве заявили, что Придорожное освободили штурмовики 36-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 29-й гвардейской общевойсковой армии группировки «Восток».
«Под наш контроль перешел район обороны противника площадью более трех квадратных километров», — сообщили в ведомстве.
По данным Минобороны, были уничтожены военнослужащие штурмового полка ВСУ, а также техника, тяжелые гексакоптеры и наземные роботизированные комплексы противника.
Ранее ВС России взяли под контроль село Зеленое в Харьковской области.