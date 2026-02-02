За полгода Россия передала Украине в 60 раз больше останков тел военнослужащих

МИД России: С июня 2025 года Москва передала Киеву более 12 тысяч тел военных

С июня 2025 года Москва передала Киеву более 12 тысяч тел военнослужащих. Об этом сообщает Министерство иностранных дел (МИД) России, передает ТАСС.

«Украинской стороне с июня 2025 года были переданы более 12 тысяч останков тел военнослужащих, от Киева получено более 200 тел», — сообщили в ведомстве.

29 января Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными (КШППВ) сообщил, что на Украину была возвращена одна тысяча тел.

В декабре 2025 года министр иностранных дел Сергей Лавров отметил, что Россия в ходе обменов с Украиной передала Киеву 11 тысяч тел военных, а получила только 207. Он также подчеркнул, что в ходе конфликта потери ВСУ составили один миллион человек.