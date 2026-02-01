Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
21:15, 1 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский обрушился с критикой на Кличко из-за ситуации в Киеве

Зеленский раскритиковал власти Киева из-за ситуации с энергосистемой в столице
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обрушился с критикой на власти Киева, назвав их работу по устранению аварии в энергосистеме недостаточной. Соответствующий пост он опубликовал в Telegram-канале.

«До сих пор ведутся ремонтные работы. И это точно не может восприниматься как что-то нормальное в городе, когда уже далеко не первую неделю количество домов без тепла ... сотни домов», — написал украинский лидер. Зеленский подчеркнул, что сложившаяся ситуация с отоплением в столице страны указывает на то, что местные власти работают недостаточно.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко также критиковал Зеленского: он утверждал, что глава страны эскалирует политический конфликт на Украине.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Зеленский раскрыл новые подробности о следующем раунде переговоров

    Раскрыты варианты обогатиться после завершения СВО

    Ледник Судного дня пришел в движение

    Долина рассказала о нехватке денег на покупку новой квартиры

    В российском регионе из-за атаки беспилотников выбило окна в нескольких квартирах

    Власти Ирана опубликовали обновленный список жертв беспорядков

    В Британии допустили связь Эпштейна с российскими спецслужбами

    Директор модельного агентства в Краснодаре опровергла связи с Эпштейном

    Единственное подземное газохранилище Прибалтики опустело более чем на 70 процентов

    Глава Николаевской области выступил с неутешительным прогнозом для Украины

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok