Зеленский обрушился с критикой на Кличко из-за ситуации в Киеве

Зеленский раскритиковал власти Киева из-за ситуации с энергосистемой в столице

Президент Украины Владимир Зеленский обрушился с критикой на власти Киева, назвав их работу по устранению аварии в энергосистеме недостаточной. Соответствующий пост он опубликовал в Telegram-канале.

«До сих пор ведутся ремонтные работы. И это точно не может восприниматься как что-то нормальное в городе, когда уже далеко не первую неделю количество домов без тепла ... сотни домов», — написал украинский лидер. Зеленский подчеркнул, что сложившаяся ситуация с отоплением в столице страны указывает на то, что местные власти работают недостаточно.

Ранее мэр Киева Виталий Кличко также критиковал Зеленского: он утверждал, что глава страны эскалирует политический конфликт на Украине.