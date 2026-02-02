Реклама

15:12, 2 февраля 2026Бывший СССР

Зеленский оценил ситуацию с договоренностями об остановке ударов по энергетике

Зеленский: За сутки целенаправленных ударов РФ по энергетике Украины не было
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)

Фото: Kuba Stezycki / Reuters

Россия не наносила целенаправленных ударов по энергетике Украины за последние сутки. Ситуацию с договоренностями по остановке атак по энергетике оценил президент Украины Владимир Зеленский в Telegram.

«В течение суток были новые российские обстрелы объектов энергетики в прифронтовых и приграничных общинах, но целенаправленных ударов российских ракет по энергетической инфраструктуре не было», — написал он.

По его словам, состояние энергетической системы Украины полностью восстановлено.

Ранее стало известно, что Россия и Украина заключили «джентльменское соглашение» на переговорах в ОАЭ. По словам неназванного сотрудника офиса президента Украины, Киев попросил об остановке ударов по объектам инфраструктуры, на что представители Москвы якобы согласились, но только в устной форме.

