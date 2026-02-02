Реклама

01:53, 2 февраля 2026Мир

Зеленского обвинили в готовности пожертвовать народом ради сохранения финансирования

Кошкович: Зеленский показал пренебрежение к украинцам переносом переговоров
Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский пренебрежительно относится к своему народу. На это указывает факт отмены переговоров с Россией 1 февраля. Об этом заявил аналитик венгерского Центра фундаментальных прав Золтан Кошкович в социальной сети X.

«На сегодня была назначена встреча. Украинцам все же удалось с нее смазаться. Это показывает, насколько Зеленскому важно, что его страна замерзнет насмерть», — написал Кошкович.

Он подчеркнул, что важнее всего для Зеленского — сохранить западное финансирование. Ради этого он готов пожертвовать народом и допустить окончательное истощение Украины. Аналитик добавил, что страны Европы платят украинскому лидеру за продолжение «бессмысленной бойни», и он готов выполнять поставленную задачу.

Ранее стало известно, что новый раунд переговоров России, США и Украины в Абу-Даби состоится 4 и 5 февраля. По мнению украинского издания «Страна.ua», перенос переговоров может быть тактическим приемом Зеленского, чтобы их затянуть.

