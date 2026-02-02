Женщина из ревности порезала другу шею на глазах у отдыхающих на пляже в Таиланде

Женщина набросилась на друга с ножом на глазах у отдыхающих в Таиланде людей. Об этом сообщило издание The Pattaya News.

Это произошло 1 февраля в Паттайе. Компания друзей выпивала на пляже, на котором собралось большое количество посетителей из-за всеобщего голосования и закрытия баров в городе. Уточняется, что опьяневшая женщина схватила нож для фруктов у уличного торговца и из ревности порезала знакомому шею и спину, а затем скрылась с места преступления.

Мужчина попытался самостоятельно добраться до больницы, но был вынужден обратиться за экстренной помощью из-за ухудшения состояния. Его госпитализировали. В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело, она находится в розыске.

