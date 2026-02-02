Реклама

04:02, 2 февраля 2026Интернет и СМИ

Женщина пережила снежный апокалипсис с бойфрендом и радикально изменила мнение о нем

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Freepik

Пользовательница Reddit с ником Bluewhalekale пожаловалась на своего 36-летнего бойфренда, с которым провела в одной квартире четыре дня, на протяжении которых в Соединенных Штатах бушевала снежная буря. По словам женщины, после этого она радикально изменила мнение о нем.

«За это время он ни разу не принял душ, не переоделся и не почистил зубы. В воскресенье я спросила его, когда он последний раз принимал душ, и он ответил: "Кажется, в четверг". И даже во время редких попыток помыться он делает это просто водой без мыла», — написала автор.

Мужчина все эти дни просто оставлял мусорные мешки в углу кухни и не выносил их, даже когда снежная буря только набирала обороты. При этом он не мыл посуду и скопил целую гору грязных тарелок в раковине.

«Когда у меня закончилось чистое нижнее белье, я спросила, не хочет ли он, чтобы я заодно постирала его пижамные штаны, в которых он провел трое суток или даже больше. Он ответил: "Наверное". Я довольно чистоплотный человек. Я принимаю душ и чищу зубы каждый день, поэтому мне трудно понять его», — заключила женщина, отметив, что не планирует расставаться со своим избранником, но думает серьезно поговорить с ним о гигиенической проблеме.

Ранее другой пользователь Reddit опубликовал на портале воззвание к мужчинам, предложив им как можно больше внимания уделять гигиене. В частности, он объяснил, как правильно мыть некоторые зоны.

