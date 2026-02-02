Женщинам описали внешний вид здоровых половых органов

Гинеколог Сильвия Гонсалес заявила, что женщинам необходимо регулярно проводить самообследование не только груди, но и половых органов. В разговоре с изданием El Tiempo она описала внешний вид здоровой интимной зоны.

По словам Гонсалес, здоровая вульва имеет влажные слизистые оболочки без признаков повреждений, таких как трещины или разрывы. Нормой является наличие волос на лобке и больших половых губах, а также асимметрия малых половых губ. Кожа не должна быть покрасневшей, иметь стойкое воспаление, язвы и бородавки, отметила специалистка.

Кроме того, она заверила, что не стоит беспокоиться при появлении на малых половых губах небольших узелков, поскольку это гранулы Фордайса, которые представляют собой видимые сальные железы. Что касается вагинальных выделений, они могут меняться по количеству, цвету и консистенции на протяжении всего менструального цикла, поскольку они зависят от физиологических процессов в организме, добавила доктор.

Нормальным явлением считается и легкий естественный запах этой зоны, подчеркнула Гонсалес. В связи с этим она выступила против использования широко рекламируемых ароматизированных средств для интимной гигиены.

Ранее уролог Артур Богатырев объяснил, почему появляются неприятно пахнущие выделения из пениса. При наличии этой проблемы он посоветовал провериться на гарднереллез и кандидоз.

