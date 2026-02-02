Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:26, 2 февраля 2026Россия

Житель ДНР откопал раненого российского бойца и вынес его через минное поле

ТАСС: Житель ДНР трое суток откапывал раненого бойца Российской армии и спас его
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Житель Донецкой народной республики (ДНР) спас группу российских бойцов, получивших тяжелые ранения в ходе боевых действий. Об этом он рассказал ТАСС.

По словам собеседника издания, описанный им случай произошел в конце ноября прошлого года. «У меня прямо на глазах случился бой», — подчеркнул он. Одного из солдат, получивших ранение, мужчине, по его словам, пришлось откапывать трое суток.

Затем житель ДНР обернул военнослужащего в покрывало и вынес его в тыл по минному полю. Бойцам удалось сохранить жизнь.

Ранее стало известно об участнике специальной военной операции из Татарстана, который смог выжить благодаря хитрости. Солдат притворился, что ему не удалось выжить. Это помогло ему остаться незамеченным до того времени, пока российские войска не вернули контроль над позицией.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Песков ответил на вопрос об организации контакта Путина и Макрона

    Жириновский, краснодарские модели и рубли в сейфе. В файлах Эпштейна найдены семь русских следов

    В России незаметно появилась «огромная армия»

    Названы причины тревоги Финляндии из-за российской базы в Петрозаводске

    Раскрыт участвующий в деле о похищении российского подростка курьер мошенников

    Спящий сурок Филимон предсказал россиянам еще шесть недель зимы

    Власти Оренбургской области впервые высказались о падении учебного самолета с курсантами

    Продюсер призвал объявить Пугачеву врагом народа

    Алаудинов рассказал о единственной мечте

    Мужчина ударил ногой в голову пассажиру в метро Москвы

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok