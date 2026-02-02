Житель ДНР откопал раненого российского бойца и вынес его через минное поле

Житель Донецкой народной республики (ДНР) спас группу российских бойцов, получивших тяжелые ранения в ходе боевых действий. Об этом он рассказал ТАСС.

По словам собеседника издания, описанный им случай произошел в конце ноября прошлого года. «У меня прямо на глазах случился бой», — подчеркнул он. Одного из солдат, получивших ранение, мужчине, по его словам, пришлось откапывать трое суток.

Затем житель ДНР обернул военнослужащего в покрывало и вынес его в тыл по минному полю. Бойцам удалось сохранить жизнь.

Ранее стало известно об участнике специальной военной операции из Татарстана, который смог выжить благодаря хитрости. Солдат притворился, что ему не удалось выжить. Это помогло ему остаться незамеченным до того времени, пока российские войска не вернули контроль над позицией.