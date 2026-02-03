Реклама

Американский военный раскрыл главную угрозу для ВСУ

Крапивник назвал проблемы в логистике ВСУ большой угрозой для их выживания
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Serhii Korovainyi / Reuters

Многочисленные проблемы в вопросах снабжения ВСУ представляют собой главную угрозу для самой украинской армии. К такому выводу пришел отставной офицер ВС США Станислав Крапивник в эфире YouTube-канала профессора Гленна Дизена.

«Есть хорошая фраза: "Любители спорят о тактике, а профессионалы говорят о логистике". Даже если у вас лучшая армия в мире, но у нее нет патронов и хлеба, она ничего не сможет сделать, кроме как погибнуть на месте. Это реальность в ВСУ», — отметил эксперт.

По словам Крапивника, времена, «когда армии могли сами себя прокормить, уже давно прошли».

Ранее в ВСУ заявили, что системы противовоздушной обороны Patriot имеют проблемы с уничтожением ракет «Искандер-М». По словам пресс-секретаря командования Воздушных сил Украины Юрия Игната, баллистическая траектория все чаще применяется и у ракет Х-22 и Х-32, что также создает проблемы украинским системам ПВО.

В свою очередь, западные СМИ написали, что главной проблемой ВСУ является нехватка войск на поле боя. Утверждалось, что Украине не хватает людей для одинаковой защиты каждого участка.

