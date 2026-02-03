Еще одна страна задумалась о «европейском НАТО»

Profil: Австрия должна отказаться от нейтралитета из-за позиции Трампа по НАТО

Австрия должна отказаться от нейтралитета из-за позиции президента США Дональда Трампа по Организации Североатлантического договора (НАТО) и необходимости создания военного альянса в рамках Европейского союза (ЕС). С таким призывом выступил австрийский журнал Profil.

«Если появится "европейское НАТО", Австрия должна быть там. Маневры Дональда Трампа разрушают НАТО и делают вероятным создание оборонного альянса ЕС. Несмотря на нейтралитет, избежать военного участия в этом Австрии не удастся», — отмечается в публикации.

Как подчеркивается, нейтралитет Австрии фактически был нарушен после вступления страны в ЕС в 1995 году из-за необходимости участия в Общей внешней политике и политике безопасности объединения. В частности, страны-члены должны оказывать помощь в случае нападения на другие страны Евросоюза по статье 42 Договора о Европейском союзе.

Авторы также признают, что в настоящий момент Австрия и Ирландия могут воздерживаться от военных обязательств как нейтральные государства. Однако подчеркивается, что с развитием ЕС как оборонного альянса нейтралитет Вены станет «фольклорной государственной фикцией».

Ранее австрийский независимый политический обозреватель, сооснователь института BRENNUS Ульрике Рейснер оценила в интервью «Ленте.ру» вероятность вступления страны в НАТО. По мнению политолога, австрийское общество по-прежнему воспринимает нейтралитет как позитивное явление.