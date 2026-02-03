Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
13:19, 3 февраля 2026Россия

Бабушка рассказала о последнем дне жизни замученного педофилом мальчика в Ленобласти

Бабушка замученного педофилом мальчика рассказала, что ребенок был без телефона
Майя Назарова
Сотрудники спецслужб у водоема в Ломоносовском районе Ленинградской области

Сотрудники спецслужб у водоема в Ломоносовском районе Ленинградской области. Фото: Артем Пряхин / РИА Новости

Девятилетний мальчик, которого похитил и замучил педофил в Ленинградской области, в день исчезновения, 30 января, отпросился погулять недалеко от горки, мобильного телефона у ребенка с собой не было. Такие подробности о последнем дне жизни рассказала «Фонтанке» его бабушка.

Пенсионерка призналась, что знала об увлечении внука, который занимался мытьем чужих машин в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Она отметила, что ребенок вместе с друзьями обычно подходил к автомобилям, припаркованным у ресторана быстрого питания «Вкусно — и точка», который расположен буквально в нескольких минутах от дома.

«Дадут деньги — вот им и счастье. Кто на телефон копил, кто на что-то еще. Обеспеченные дети также мыли, потому что это их собственные деньги. Они чувствуют себя взрослыми, понимаете?» — пояснила женщина.

Пенсионерка рассказала, что дочь сообщила ей о пропаже сына. Они вместе обходили дворы, заглядывали в большие магазины. Женщины предполагали, что мальчик мог сесть не на тот автобус и зашел погреться в одну из торговых точек.

До этого стало известно, что тело исчезнувшего девятилетнего ребенка нашли волонтеры и местные жители возле деревни Яльгелево в Ленинградской области.

Руки, ноги и голова ребенка были обвязаны скотчем. Перед этим он был убит ударом по голове. Не исключено, что перед смертью мальчика пытали.

На допросе подозреваемый в расправе 39-летний мужчина признал вину. Он объяснил, что предложил школьнику деньги за интим, однако ребенок отказался и якобы потребовал полмиллиона рублей за молчание. Опасаясь огласки, педофил решил расправиться с мальчиком и вывез его в лес. Во время обыска на компьютере и в телефоне преступника нашли порнографические материалы с участием детей. Ему грозит пожизненное наказание.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Военный ответ через 72 часа. Киев и Запад согласовали план на случай нарушения мира на Украине. Как на это отреагировали в России?

    Назван «новый биткоин»

    В России готовят новую армию. Там предлагают огромную зарплату и особые условия

    Российский рядовой сорвал прорыв подразделений ВСУ в зоне СВО

    В Афганистане создадут кафедру «пророческой медицины» по заветам пророка Мухаммеда

    Неизлечимо больная телеведущая высказалась об эвтаназии

    Раскрыты преимущества новых правил семейной ипотеки

    В Кремле заявили об отсутствии каких-либо сообщений от Индии по поводу нефти

    Госдолг Украины резко вырос

    Поездка на каршеринге «Делимобиль» закончилась для россиянки штрафом в размере 84 тысяч

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok