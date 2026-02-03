Бабушка рассказала о последнем дне жизни замученного педофилом мальчика в Ленобласти

Бабушка замученного педофилом мальчика рассказала, что ребенок был без телефона

Девятилетний мальчик, которого похитил и замучил педофил в Ленинградской области, в день исчезновения, 30 января, отпросился погулять недалеко от горки, мобильного телефона у ребенка с собой не было. Такие подробности о последнем дне жизни рассказала «Фонтанке» его бабушка.

Пенсионерка призналась, что знала об увлечении внука, который занимался мытьем чужих машин в Красносельском районе Санкт-Петербурга. Она отметила, что ребенок вместе с друзьями обычно подходил к автомобилям, припаркованным у ресторана быстрого питания «Вкусно — и точка», который расположен буквально в нескольких минутах от дома.

«Дадут деньги — вот им и счастье. Кто на телефон копил, кто на что-то еще. Обеспеченные дети также мыли, потому что это их собственные деньги. Они чувствуют себя взрослыми, понимаете?» — пояснила женщина.

Пенсионерка рассказала, что дочь сообщила ей о пропаже сына. Они вместе обходили дворы, заглядывали в большие магазины. Женщины предполагали, что мальчик мог сесть не на тот автобус и зашел погреться в одну из торговых точек.

До этого стало известно, что тело исчезнувшего девятилетнего ребенка нашли волонтеры и местные жители возле деревни Яльгелево в Ленинградской области.

Руки, ноги и голова ребенка были обвязаны скотчем. Перед этим он был убит ударом по голове. Не исключено, что перед смертью мальчика пытали.

На допросе подозреваемый в расправе 39-летний мужчина признал вину. Он объяснил, что предложил школьнику деньги за интим, однако ребенок отказался и якобы потребовал полмиллиона рублей за молчание. Опасаясь огласки, педофил решил расправиться с мальчиком и вывез его в лес. Во время обыска на компьютере и в телефоне преступника нашли порнографические материалы с участием детей. Ему грозит пожизненное наказание.