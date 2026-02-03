Тело девятилетнего мальчика обнаружено в водоеме в Ленобласти. Убийца-педофил признал вину, ему может грозить пожизненный срок

СК: Тело пропавшего девятилетнего мальчика обнаружено в водоеме в Ленобласти

Тело похищенного девятилетнего мальчика Павла нашли возле деревни Яльгелево в Ленинградской области. Труп был обнаружен местными жителями и волонтерами в районе Нижнего Шингерского водопада в 30 километрах от места похищения.

По данным Telegram-канала «112», руки, ноги и голова ребенка были обвязаны скотчем. Перед этим он был убит ударом по голове. Не исключено, что перед смертью мальчика пытали.

Преступник признал вину

На допросе подозреваемый в расправе 39-летний Петр Жилкин признал свою вину. После того как задержанному зачитали обвинение, следователь спросил, согласен ли он с задержанием. На это фигурант ответил, что согласен и что сам собирался прийти. Затем правоохранитель задал вопрос, признает ли мужчина вину. «Да, признаю», — сказал допрашиваемый.

В ходе допроса убийца раскрыл свой мотив. Он объяснил, что предложил школьнику деньги за интим, однако ребенок отказался и якобы потребовал полмиллиона рублей за молчание. Опасаясь огласки, педофил решил расправиться с мальчиком и вывез его в лес. Во время обыска на компьютере и на телефоне Жилкина были обнаружены порнографические материалы с участием детей.

Убийце-педофилу грозит пожизненное лишение свободы

После исчезновения ребенка было возбуждено дело по пункту «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека». В случае вынесения судом обвинительного приговора осужденному по этой статье грозит лишение свободы на срок до двадцати лет, пожизненное заключение либо смертная казнь. Однако последний вариант существует лишь формально — в стране действует мораторий на высшую меру наказания, на практике расстрел заменяется пожизненным лишением свободы.

В России практически ежегодно поднимается вопрос о возвращении смертной казни. При этом прошлогодний опрос показал, что в обществе нет единого мнения по этому вопросу. Тогда за исключительную меру наказания высказались 49 процентов респондентов, а 26 процентов россиян посчитали необходимым сохранить существующее положение, при котором смертная казнь законодательно закреплена, но не применяется.