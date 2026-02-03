Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
08:24, 3 февраля 2026Силовые структуры

Тело девятилетнего мальчика обнаружено в водоеме в Ленобласти. Убийца-педофил признал вину, ему может грозить пожизненный срок

СК: Тело пропавшего девятилетнего мальчика обнаружено в водоеме в Ленобласти
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Кадр: Следственный комитет

Тело похищенного девятилетнего мальчика Павла нашли возле деревни Яльгелево в Ленинградской области. Труп был обнаружен местными жителями и волонтерами в районе Нижнего Шингерского водопада в 30 километрах от места похищения.

По данным Telegram-канала «112», руки, ноги и голова ребенка были обвязаны скотчем. Перед этим он был убит ударом по голове. Не исключено, что перед смертью мальчика пытали.

Преступник признал вину

На допросе подозреваемый в расправе 39-летний Петр Жилкин признал свою вину. После того как задержанному зачитали обвинение, следователь спросил, согласен ли он с задержанием. На это фигурант ответил, что согласен и что сам собирался прийти. Затем правоохранитель задал вопрос, признает ли мужчина вину. «Да, признаю», — сказал допрашиваемый.

В ходе допроса убийца раскрыл свой мотив. Он объяснил, что предложил школьнику деньги за интим, однако ребенок отказался и якобы потребовал полмиллиона рублей за молчание. Опасаясь огласки, педофил решил расправиться с мальчиком и вывез его в лес. Во время обыска на компьютере и на телефоне Жилкина были обнаружены порнографические материалы с участием детей.

Убийце-педофилу грозит пожизненное лишение свободы

После исчезновения ребенка было возбуждено дело по пункту «в» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ «Убийство малолетнего или иного лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии, а равно сопряженное с похищением человека». В случае вынесения судом обвинительного приговора осужденному по этой статье грозит лишение свободы на срок до двадцати лет, пожизненное заключение либо смертная казнь. Однако последний вариант существует лишь формально — в стране действует мораторий на высшую меру наказания, на практике расстрел заменяется пожизненным лишением свободы.

Материалы по теме:
«Мы нашли страшные снимки» За что педофил из Петербурга получил пожизненный срок, не совершив ни одного убийства
«Мы нашли страшные снимки»За что педофил из Петербурга получил пожизненный срок, не совершив ни одного убийства
18 января 2025
«Ищу маленькую рабыню» В России активно производят и продают детское порно. Как устроен этот страшный бизнес?
«Ищу маленькую рабыню»В России активно производят и продают детское порно. Как устроен этот страшный бизнес?
19 мая 2025

В России практически ежегодно поднимается вопрос о возвращении смертной казни. При этом прошлогодний опрос показал, что в обществе нет единого мнения по этому вопросу. Тогда за исключительную меру наказания высказались 49 процентов респондентов, а 26 процентов россиян посчитали необходимым сохранить существующее положение, при котором смертная казнь законодательно закреплена, но не применяется.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Тело девятилетнего мальчика обнаружено в водоеме в Ленобласти. Убийца-педофил признал вину, ему может грозить пожизненный срок

    Ранее судимый националист убил похищенного мальчика. Подробности жестокой расправы потрясли всю Россию

    Российская налоговая внезапно вспомнила старые долги

    Расправившийся с 9-летним мальчиком в Петербурге предлагал ему побыть с ним за деньги

    Стало известно о проблемах с продажей OnlyFans

    Лучший фигурист мира будет носить на Олимпиаде подарок от Овечкина

    Известная телеведущая посетила «Грэмми» в платье с разрезом до пояса

    Премьер Британии инициировал расследование против пойманного на связях с Эпштейном посла

    Заслуженный педагог России насмерть замерзла на улице

    Стало известно о загадочной смерти российского штурмовика в зоне СВО

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok