Силовые структуры
07:18, 3 февраля 2026Силовые структуры

Подозреваемый в расправе над 9-летним мальчиком в Петербурге сделал заявление на допросе

СК: Подозреваемый в убийстве 9-летнего мальчика в Петербурге признал вину
Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Ilya Moskovets / Globallookpress

Подозреваемый в расправе над 9-летним Павлом признал свою вину на допросе. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете (СК) России.

После того, как задержанному зачитали обвинение, следователь спросил его, согласен ли мужчина с задержанием. На это фигурант ответил, что согласен и что сам собирался прийти. Затем правоохранитель задал вопрос, признает ли мужчина вину. «Да, признаю», — сказал допрашиваемый.

Ранее СК показал видео с фигурантом.

Вечером 30 января 9-летний мальчик ушел из дома покататься с горки и не вернулся. Камеры видеонаблюдения показали, что он разговаривал с мужчиной на белом внедорожнике, а затем сел к нему в машину.

