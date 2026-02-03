Подозреваемый в расправе над 9-летним мальчиком в Петербурге сделал заявление на допросе

Подозреваемый в расправе над 9-летним Павлом признал свою вину на допросе. Об этом «Ленте.ру» рассказали в Следственном комитете (СК) России.
После того, как задержанному зачитали обвинение, следователь спросил его, согласен ли мужчина с задержанием. На это фигурант ответил, что согласен и что сам собирался прийти. Затем правоохранитель задал вопрос, признает ли мужчина вину. «Да, признаю», — сказал допрашиваемый.
Ранее СК показал видео с фигурантом.
Вечером 30 января 9-летний мальчик ушел из дома покататься с горки и не вернулся. Камеры видеонаблюдения показали, что он разговаривал с мужчиной на белом внедорожнике, а затем сел к нему в машину.