Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:37, 3 февраля 2026Мир

Белый дом назвал участников новых переговоров в Абу-Даби

Белый дом: Уиткофф и Кушнер примут участие 4 февраля в переговорах с Россией
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)
СюжетРакетные удары по Украине:
Стив Уиткофф и Джаред Кушнер

Стив Уиткофф и Джаред Кушнер . Фото: Кристина Кормилицына / РИА Новости

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер примут участие 4 февраля в переговорах с Россией в Абу-Даби. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев скорректирует работу своей переговорной группы после массированного российского удара по украинской энергетике. Он также обвинил Россию в намерении уничтожить Украину и продолжать боевые действия.

Второй раунд переговоров в Абу-Даби должен был состояться 1 февраля. Однако, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, они были перенесены, поскольку потребовалась дополнительная стыковка графиков трех сторон.

Что думаешь? Оцени!
    Комментарии отключены
    Последние новости

    «За братский народ». На Украине сообщили о новых задачах северокорейских военных в Курской области. Что об этом известно?

    Обнаженная Сидни Суини в «Горничной». Онлайн-кинотеатры показали эротический триллер без цензуры

    США не хотят продлевать ядерный договор с Россией из-за Китая. Что с ним не так

    Дрон ВСУ атаковал Харьковскую область и убил мирного жителя

    В Германии резко отреагировали на призыв генсека НАТО по Украине

    Фото Анастасии Ивлеевой в бюстгальтере вызвали ажиотаж в сети

    Трамп похвастался дружбой с Орбаном

    В Раде призвали отстранить Зеленского

    Зеленский анонсировал новые боевые операции СБУ

    Стало известно о недвижимости Нагиева в РФ и ОАЭ на сотни миллионов рублей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok