Белый дом назвал участников новых переговоров в Абу-Даби

Белый дом: Уиткофф и Кушнер примут участие 4 февраля в переговорах с Россией

Спецпосланник президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер примут участие 4 февраля в переговорах с Россией в Абу-Даби. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Белый дом.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Киев скорректирует работу своей переговорной группы после массированного российского удара по украинской энергетике. Он также обвинил Россию в намерении уничтожить Украину и продолжать боевые действия.

Второй раунд переговоров в Абу-Даби должен был состояться 1 февраля. Однако, по словам официального представителя Кремля Дмитрия Пескова, они были перенесены, поскольку потребовалась дополнительная стыковка графиков трех сторон.