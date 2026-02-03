Реклама

Библиотекарь решил попробовать пирожное и спровоцировал приезд пожарной бригады

Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Esther Ng Yi Si / Shutterstock / Fotodom

Пользователь Reddit с ником MyManyMasks спровоцировал вызов пожарной бригады после организованного для детей сеанса игры в популярную настольную игру «Подземелья и драконы». Причиной стало то, что на игру ему принесли в качестве благодарности гостинцы с необычным запахом.

«Один из игроков протянул мне пакетик и сказал, что это пирожное с дурианом. Я ответил: "О, спасибо большое! Что такое дуриан?" В этот момент я разорвал упаковку, и меня тут же накрыла волна отвратительного запаха. Представьте себе аромат тухлых яиц и сероводорода, который мгновенно заполнил комнату. Мальчик начал объяснять, что этот фрукт с очень резким запахом считается деликатесом в азиатских странах», — написал автор.

Не зная, что ему предпринять, библиотекарь спрятал пирожное в морозильную камеру в подсобке, предположив, что это остановит распространение запаха. После этого он проветрил основное помещение и провел игру. После этого он столкнулся с коллегой, который рассказал о сильном запахе в подсобке и о том, что он подозревает утечку газа. В этот момент на улице раздался вой сирен.

«Я забегаю в подсобку, а там кто-то из отдела безопасности уже стоит с детектором утечек и беседует с директором библиотеки. Я пронесся мимо него, резко открыл холодильник, достал выпечку и спросил: "Это тот запах, который вас беспокоит?" Они, не успев вдохнуть воздух и наполовину, мгновенно выбежали из помещения», — посетовал мужчина.

В итоге он был вынужден объясняться с пожарными, которые отнеслись к ситуации с юмором. Один из них рассказал даже, что это был не первый связанный с дурианом вызов в его практике.

Ранее туристка из Китая принесла в номер отеля в Сингапуре дуриан и нарвалась на крупный штраф. Горничная обнаружила запах дуриана, из-за чего гостье пришлось заплатить 200 сингапурских долларов (около 12 тысяч рублей) за уборку.

