Блэкаут после атаки на энергоинфраструктуру Белгорода сняли на видео

В Белгороде блэкаут после атаки на энергоинфраструктуру сняли на видео. Кадры опубликовал Telegram-канал «Политика Страны».

Ранее стало известно, что музыкант Валерий Кипелов не стал прерывать рок-концерт в атакованном Вооруженными силами Украины (ВСУ) Белгороде.

ВСУ ударили ракетами по энергетической инфраструктуре Белгородской области около 20:40. По словам губернатора региона Вячеслава Гладкова, серьезные повреждения получил инфраструктурный объект. В Белгороде есть повреждения энергосистемы, власти проводят заседание оперативного штаба, чтобы оценить объем разрушений.