Мир
21:32, 3 февраля 2026

Бывший президент США даст показания по делу Эпштейна

Билл Клинтон и Хиллари Клинтон дадут показания в конгрессе по делу Эпштейна
Марина Совина
Билл Клинтон

Билл Клинтон. Фото: Kylie Cooper / Reuters

Бывший президент США Билл Клинтон и экс-госсекретарь Хиллари Клинтон дадут показания в конгрессе по делу скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна и его сообщницы Гислейн Максвелл. Об этом заявил председатель надзорного комитета палаты представителей Джеймс Комер в социальной сети X.

Отмечается, что Билл Клинтон должен дать показания 27 февраля, а Хиллари Клинтон — 26 февраля. По словам Комера, политики в течение полугода откладывали исполнение повесток и не подчинялись им, после чего комитет принял решение начать процедуру привлечения к ответственности за неуважение к конгрессу.

Ранее премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что для связанных с преступлениями скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна людей есть «особое место в аду». В прикрепленном к публикации ролике Туск подчеркнул, что польские спецслужбы и правительство сделают все возможное для привлечения к ответственности лиц, имеющих отношение к скандалу.

