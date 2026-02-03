Реклама

10:43, 3 февраля 2026

Бывший «Театр песни» Пугачевой и Орбакайте реорганизовали

Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина

Фото: Zamir Usmanov / Russian Look / Globallookpress.com

Компания «Театр песни», основанная эстрадной певицей Аллой Пугачевой и ее дочерью певицей Кристиной Орбакайте, завершила реорганизацию. Об этом передает РИА Новости со ссылкой на соответствующие документы.

Сообщается, что ООО «Театр песни» было основано в 2008 году под названием «Театр песни Аллы Пугачевой», но в 2009 году Пугачева и Орбакайте покинули состав учредителей, после чего компания была переименована. Театр планировали построить в Санкт-Петербурге.

По данным агентства, в октябре 2025 года поступило уведомление о начале процедуры реорганизации компании. В середине января реорганизация театра завершилась.

По информации из документов, вторым участником реорганизации выступает ООО «Пи Эм Ай Софт», которое специализируется на предоставлении рекламных услуг. Согласно документам, после завершения реорганизации эта компания прекратит свою деятельность.

Ранее стало известно, что суд Москвы принял к рассмотрению иск руководителя Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталия Бородина к Алле Пугачевой о защите чести, достоинства и деловой репутации.

