19:14, 3 февраля 2026Авто

Changan анонсировал автомобильные новинки для России

Китайский Changan привезет в Россию пять новых моделей в 2026 году
Марина Аверкина
Сhangan Deepal G318

Сhangan Deepal G318. Фото: scotomania / Shutterstock / Fotodom

Китайский автопроизводитель Changan собирается расширять свое присутствие в России. В 2026 году компания намерена представить на рынке пять новых моделей, среди которых будут автомобили основного бренда и суббренда Deepal. Об этом сообщают «Известия».

Первой новинкой станет ранее представленный гибридный кроссовер Deepal G318. Его продажи на российском рынке стартуют в марте-апреле. Производство модели уже идет на заводе «Автотор» в Калининграде.

Предстоит дебют почти пятиметрового купеобразного кроссовера Nevo E07, но конкретные сроки появления машины в России пока не определены. Его главная особенность — возможность превращения в пикап с помощью специальной кнопки.

Также для российских покупателей обновят компактный кроссовер Changan Uni-S. Кроме того, его оснастят системой полного привода. В списке новинок этого года также значатся кроссоверы CS35 Max и CS75 Pro. В настоящее время в России доступны их предыдущие версии — CS35 Plus и CS75 Plus соответственно.

Ранее российский автоконцерн «АвтоВАЗ» сообщил о старте продаж двухтопливного седана Lada Vesta CNG. Машина может работать как на бензине, так и на метане.

